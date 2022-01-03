Для России вторжение в Украину повлечет за собой мощные экономические санкции - МИД Финляндии

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что если Россия вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного влияния, западные страны в первую очередь будут отвечать сильными экономическими санкциями, пишет УНН со ссылкой на Yle.

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"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад, совершенно очевидно, отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что до этого не дойдет. Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции", - заявил Хаависто.

Детали

Так глава финского МИД прокомментировал переговоры президента США Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Белого Дома в телефонном разговоре со своим украинским коллегой заверил, что западное сообщество моментально отреагирует на возможные военные действия со стороны России. При этом Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

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