Первая зарубежная поездка главы дипломатии ЕС в этом году - в Украину: планирует посетить линию разграничения

КИЕВ. 3 января. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января, в рамках визита запланирована поездка на восток страны. Об этом сообщили в понедельник в Европейской комиссии, пишет УНН.

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"Высокий представитель/вице-президент (Еврокомиссии - ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - сообщили в ЕС.

Детали

Глава дипломатии ЕС, как указано, "в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию разграничения".

Затем, как отмечается, Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

Высокий представитель ЕС, как ожидается, выступит с заявлением для прессы в среду.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.