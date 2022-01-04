В Италии по запросу РФ задержали и отправили в СИЗО украинского режиссера Лавренчука: в России назвали причину задержания

КИЕВ. 4 января. УНН. Главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука, которого взяли под стражу правоохранители Италии, ранее заочно был арестован судом в Москве по обвинению в мошенничестве. Об этом российскому госинформагентству "ТАСС" сообщили в Таганском районном суде столицы, который и принял решение о заочном аресте, передает УНН.

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“Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчук Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)”, — сказали в суде, не уточнив, какие именно претензии предъявляются к украинцу.

Детали

Отмечается, что решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.

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