Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0000  EUR: 30,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8580

Лидеры Китая и Украины обменялись приветствиями по случаю 30-летия дипотношений

Лидеры Китая и Украины обменялись приветствиями по случаю 30-летия дипотношений

КИЕВ. 4 января. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский во вторник обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом сообщило Xinhua, передает УНН.

Цитата

“Я готов вместе с вами способствовать развитию еще более плодотворных китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества во всех сферах”, — заявил Си Цзиньпин. Как он уточнил, руководство КНР уделяет пристальное внимание вопросам по формированию стратегических контактов с Украиной.

Китайский лидер указал на укрепление взаимного доверия между Пекином и Киевом и на активизацию культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. По его словам, Китай и Украина “всегда поддерживают стабильные и гармоничные отношения”.

“В период пандемии наши страны оказывают друг другу поддержку. Мы вместе боремся с распространением коронавирус, что свидетельствует о глубокой дружбе между китайским и украинским народом”, — подытожил Си Цзиньпин.

Напомним

Накануне, 3 января, Украина и США отметили 30-летие установлении дипломатических отношений.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, дипломатия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.