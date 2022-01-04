Сегодня глава дипломатии ЕС начнет двухдневный визит в Украину: начнет с линии соприкосновения на Донбассе

КИЕВ. 4 января. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начиная со вторника, 4 января, начинает свой двухдневный визит в Украину, который продлится до 6 января. В рамках официальной поездки Боррель посетит Донбасс. Об этом ранее сообщили в понедельник в Европейской комиссии, пишет УНН.

Цитата:

“Высокий представитель/вице-президент (Еврокомиссии — ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году отмечает решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями”, — сообщили в ЕС.

Детали

Глава дипломатии ЕС, как указано “в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения”.

Затем, как отмечается, Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

Высокий представитель ЕС, как ожидается, выступит с заявлением для прессы в среду.