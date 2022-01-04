Россия с начала 2022 года резко сократила транзит газа через Украину – Макогон

КИЕВ. 4 января. УНН. С начала 2022 года транзит природного газа из России уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в Facebook, информирует УНН.

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"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки", — говорится в сообщении.

Детали

Прогнозируют, что сегодня, 4 января, падение транзита будет продолжаться, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют примерно 50,5 млн куб. м в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года.

По словам Макогона, Газпром не информирует о причинах уменьшения транзита.

Добавим

Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.

Напомним

Российский "Газпром" в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% меньше газа, чем в 2020 году и 45% меньше чем в 2019.

По словам главы ОГТСУ, в 2021 году объем поставок Газпромом газа в страны ЕС составит приблизительно 145 млрд м3, что “станет минимумом за последние 6 лет и меньше чем в 2020 году”.