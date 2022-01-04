В НАТО подтвердили встречу с Россией 12 января на фоне ситуации вокруг Украины

КИЕВ. 4 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю специальную встречу послов стран-союзников с высокопоставленными российскими чиновниками, на фоне того, как обе стороны стремятся к диалогу для предотвращения открытого конфликта по Украине, со ссылкой на заявление официального представителя НАТО во вторник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Глубоко обеспокоенный наращиванием российской военной мощи вдоль границы с Украиной, западный военный альянс в течение нескольких месяцев добивался проведения заседания Совета Россия-НАТО, но эта встреча оказался под угрозой из-за шпионского скандала в октябре, отмечает издание.

Заседание совета - формат, используемый для диалога с 2002 года, - состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России ... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО", - сказал представитель НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российские официальные лица будут присутствовать на встрече НАТО в Брюсселе. Ожидается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие высокопоставленные российские официальные лица примут участие в переговорах в Брюсселе после встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Женеве, пишет издание.

13 января переговоры продолжатся в более широком формате находящейся в Вене Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят США и их союзники по НАТО, а также Россия, Украина и другие бывшие советские государства.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.