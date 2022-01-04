В Украине отменили устаревшую систему маркировки аудиопроизведений

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" №1965-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 15 декабря 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

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"Использование контрольных марок как механизма противодействия незаконному распространению экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных себя исчерпало и рассматривается скорее как помеха деятельности добросовестных производителей и распространителей этого вида продукции", — говорится в сообщении.

Итак, закон Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных", который предусматривал маркировку такой продукции контрольными марками, утратил силу.

Теперь правообладатели смогут выбирать новейшие, современные, индивидуальные (эксклюзивные) способы защиты копий, которые распространяют на материальных носителях.

В связи с этим закон также декриминализует незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных или голографических защитных элементов путем исключения статьи 216 Уголовного кодекса Украины.

Также исключена статья 164-9 из Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривала ответственность за распространение соответствующих товаров, упаковки которых не маркированы контрольными марками.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Напомним

В декабре Верховная Рада Украины приняла законопроект об авторских правах