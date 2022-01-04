Боррель расставил акценты перед визитом в Украину: настаивает на присоединении к переговорам, которых требует РФ

КИЕВ. 4 января. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который начинает свой визит в Украину, дал интервью польському агентству PAP, где выступил за участие Европы в переговорах по безопасности, которых требует РФ, подчеркнул поддержку ЕС устойчивости и суверенитета Украины, как и то, что Украина свободна выбирать свои альянсы и партнерства - как политические, так и в области безопасности, пишет УНН.

Детали

Глава дипломатии ЕС сказал, что нынешняя ситуация представляет собой угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона, и ее нельзя обсуждать “без всех заинтересованных сторон за столом”.

“ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны именно для этой цели”, — указал Боррель.

Он добавил, что ЕС “поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами” и что цель его первой зарубежной поездки в 2022 году — поговорить с украинскими партнерами ЕС об их озабоченностях и о том, что можно сделать для их решения.

“Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои альянсы или партнерства - политические и в сфере безопасности. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины”, — сказал Боррель.

Также он добавил, что ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.

Дополнение

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января, в рамках визита запланирована поездка на восток страны

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.