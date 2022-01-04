ЕС на фоне нарастающей российской угрозы готов рассмотреть разные формы поддержки Украины – Боррель

КИЕВ. 4 января. УНН. На фоне нарастающей угрозы с боку РФ ЕС готов рассмотреть разные формы финансовой поддержки Украины, такие как например выделение 31 миллион евро на Вооруженные силы страны. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью польскому PAP, пишет УНН.

Детали

На вопрос о том, планирует ли Европейский Союз предоставлять какую-либо дополнительную финансовую помощь Украине в связи с ситуацией на востоке страны, дипломат заявил о "беспрецедентной поддержке Украины" в размере более 17 миллиардов евро, предоставленной блоком с 2014 года".

По словам Борреля, недавняя напряженность, вызванная наращиванием российской военной мощи на границах, является "эскалацией постоянного давления".

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"В этом контексте мы готовы рассмотреть и другие формы поддержки, такие как 31 миллион евро, которые ЕС только что утвердил для поддержки вооруженных сил Украины, для помощи, среди прочего, с киберзащитой или наращиванием потенциала вооруженных сил", - заявил Боррель.

"Позвольте мне прояснить две вещи: ЕС является ближайшим партнером Украины, и мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, а также необходимость уважать международное право, правила и принципы", - добавил он.

Добавим

Речь идет о 31 млн евро, которые Совет Европейского Союза решил оказать Украине на укрепление оборонных возможностей. Их направят на Вооруженные силы Украины по четырем направлениям.

Такое решение в ЕС приняли на фоне обострения на Востоке страны.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Так, 17 декабря Россия направила в США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы.

Украина также вызвалась принять участие в консультациях.