ЕС готов решительно реагировать в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Однако вопрос "Северного потока-2" - в "других руках"

КИЕВ. 4 января. УНН. Европейский Союз готов решительно реагировать в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Однако что касается вопроса “Северного потока-2”, то он находится сейчас в руках немецкого регулятора. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне визита в Украину в интервью польскому PAP, пишет УНН.

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“Я хочу передать послание о сильной европейской поддержке, а также подчеркнуть, что любая провокация или агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия”, — заявил топ-дипломат.

Детали

Касательно возможных санкций в случае дальнейшей агрессии России против Украины Боррель сказал, что ЕС “продолжает тесную координацию и консультации с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками по этому поводу”.

“Сейчас мы сосредотачиваем все наши усилия на снятии напряженности и предотвращении ухудшения ситуации. Но если Россия решит совершить дальнейшие нарушения или агрессию против Украины, мы готовы отреагировать решительно”, — сказал Боррель.

На вопрос, намерен ли он поднять тему “Северного потока-2” во время переговоров в Украине, Боррель сказал, что этот вопрос “сейчас находится в руках регулирующих органов Германии”.

Он повторил, что его визит будет посвящен политической ситуации и безопасности в Украине.

Дополнение

Строительство трубопровода из России в Европу “Северный поток-2” завершили в сентябре. Его планировалось завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США, из-за которых часть партнеров вышла из проекта. Сейчас газопровод готов к запуску и ожидает разрешения немецкого и европейского регуляторов. Федеральное сетевое агентство Германии 16 декабря заявило, что решения по сертификации газопровода в первой половине 2022 года не ожидается.