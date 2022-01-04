Кулеба активизировал переговоры с партнерами на фоне внеочередного заседания НАТО

КИЕВ. 4 января. УНН. На фоне созванного на 7 января внеочередного заседания НАТО по Украине, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба активизировал контакты с партнерами. В частности, сегодня он имел уже два телефонных разговора — с коллегами из Британии и Чехии, пишет УНН.

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"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс", - сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник.

Детали

По данным пресс-службы, главы дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС.

Госпожа Трасс, по данным МИД, заверила в непоколебимой поддержке нашего государства в противодействии российской вооруженной агрессии, отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины", а также проинформировала об подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациях с ЕС относительно новых жестких санкций для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Посольство Чешской Республики в Украине позднее также проинформировало о телейфонном разговоре Кулебы с главой МИД страны Яном Липавским.

"Чешская Республика поддерживает народ Украины и его усилия по сохранению национальной целостности и суверенитета. Хороший разговор с моим коллегой министром иностранных дел Дмитрием Кулебою относительно:

- ситуации на границе Украины с Россией;

- длительной оккупации Крыма;

- чешской поддержки Украины", - цитирует посольство чешского министра.

Добавим

Как стало известно сегодня, в Брюсселе 7 января состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее.

Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.