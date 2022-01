"В Станицу Луганскую": глава дипломатии ЕС Боррель прибыл в Украину

КИЕВ. 5 января. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Украину, опубликовав фото из аэропорта Харькова в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Мой первый визит в 2022-м - в Станицу Луганскую и Киев, Украина. На фоне наращивания Россией войск (на границе и на оккупированных территориях Украины — ред.) я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать устойчивую работу над реформами, которые являются ключом к выносливости”, — написал Боррель.

Напомним

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv,#Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUApic.twitter.com/SymF8CZAMU