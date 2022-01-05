Советник Байдена обсудил с коллегами в Северной Европе агрессию России в отношении Украины
КИЕВ. 5 января. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил во вторник по телефону ситуацию вокруг агрессии России в отношении Украины с коллегами из стран Северной Европы. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, передает УНН.
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Как отмечается в этом документе, стороны рассмотрели “пути укрепления трансатлантической безопасности”. “Господин Салливан и его коллеги обсудили готовность ввести жесткие санкции в отношении России, если она пойдет на дальнейшую агрессию против Украины”, — утверждает Хорн. По ее словам, стороны также признали “важность дипломатии с целью деэскалации ситуации, в том числе через (российско-американский) диалог о стратегической стабильности, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ”. “Они подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины”, — уточнила при этом представитель СНБ.
Детали
Согласно изложенной им информации, Салливан высоко оценил преданность Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, должностные лица которых принимали участие в нынешней телефонной беседе, “ценностям и принципам, которые лежат в основе европейской безопасности”. “Участники (разговоры) подтвердили право каждой страны выбирать свои альянсы”, — добавила Хорн.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.
15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.
В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.