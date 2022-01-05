Байден ищет подходящего человека на должность посла в Украине – Белый дом

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Джо Байден продолжает искать "подходящего человека" на должность нового американского посла в Украине. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

Так, у пресс-секретаря спросили, почему президент США до сих пор не назначил посла в Украине.

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"Он (Байден – ред.) абсолютно точно планирует назначить посла в Украине. Как и на любую другую должность, он всегда ищет подходящего человека, которого можно было бы назначить на эту важную роль", — заявила Псаки.

При этом она не ответила на вопрос о том, проходили ли уже собеседования на эту должность.

Что было раньше

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В сентябре в украинском МИД заявляли, что "не имеют новостей" о назначении посла США в Украине.

В то же время в декабре в СМИ появилась информация о том, что Байден может избрать кандидатом на пост посла в Украине опытного высокопоставленного дипломата Бриджита Бринка.