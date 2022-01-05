КИУ: монобольшинство “слуг народа” де-факто составляет 217 депутатов, что увеличивает его зависимость от групп

КИЕВ. 5 января. УНН. Де-факто в монобольшинство “Слуги народа” в ВР по состоянию на конец 2021 года насчитывалось лишь 217 депутатов, собственными усилиями они смогли принять лишь 19% законов. Об этом свидетельствуют данные анализа Комитета избирателей Украины, пишетУНН.

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“По данным КИУ состоянию на сегодня в состав монобольшинства де-факто входит 217 депутатов, которые систематически поддерживают решение Верховной Рады. При этом официально во фракции 242 народных депутата. Вследствие такой ситуации монобольшинство фактически не имеет возможности самостоятельно принимать решение”, — информируют в комитете.

Детали

По результатам анализа, в течение 2021 года депутаты “Слуги народа” приняли собственными силами, когда проголосовало 226 и более депутатов фракции, лишь 19% законов. При голосовании за остальные законы "Слуга народа" обеспечила меньше голосов, чем было необходимо для принятия решения.

В частности, из 136 законов, принятых в период последних полугода, “Слуга народа” самостоятельно обеспечила 226 голосов лишь за 32 Закона.

При абсолютное большинство законов все же были инициированы самими членами провластной команды: Президентом, правительством, народными депутатами “Слуги Народа”.

“Также КИУ отмечает, что, начиная с сентября, существенно возросла зависимость монобольшинства от поддержки депутатских групп “Довіра” и “За майбутнє”. При этом поддержка решений Верховной Рады со стороны остальных депутатских фракций, наоборот, уменьшилась. По данным КИУ принятые законы, как правило, поддерживали 15 из 20 депутатов группы “Довіра”, отметили в КИУ.

Всего в 2021 году законами стали 254 документа.

Добавим

В то же время стоит отметить, что по данным КИУ состоянию на начало 2021 года, монобольшинство составляло лишь 211 народных депутатов — то есть на 6 меньше, чем сейчас. Кроме того, в 2020 году лишь 16% законов было принято голосами монобольшинства.



Добавим, что последним в прошлом году из фракции “Слуг народа” вышел депутат Роман Соха. Свое решение он объяснил несогласием с назначением Шурмы заместителем руководителя Офиса президента.



