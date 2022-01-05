Президент подписал закон, упрощающий процедуру предоставления прижизненного согласия на донорство органов

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку” № 1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года, сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу главы государства.

Детали

Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации, и для пациента они бесплатны. Также в документе отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая является полностью независимой от человеческого влияния и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Также решается вопрос возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных положений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Дополнения

Напомним, после расширения в Украине возможностей донорства в стране выросло количество операций по трансплантации. В Украине в 2021 году планировали провести минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбян сообщал, что уже по состоянию на октябрь проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

Кроме того, в Министерстве цифровой трансформации и МОЗ работают над тем, чтобы в Дия приложении появился раздел в котором возможно дать согласие на посмертную трансплантацию.

В то же время, как писал УНН, сейчас процедура распределения донорских органов в Украине небезупречна. В Украине был зафиксирован случай манипулирования донорскими органами.