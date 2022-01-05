Протесты в Казахстане: в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы

КИЕВ. 5 января. УНН. Посольство Украины в Казахстане пока не получило ни одного сообщения от граждан Украины относительно прямой угрозы их жизни и безопасности. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Станице Луганской, передает корреспондент УНН.

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“По состоянию на сейчас, посольство Украины в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины относительно прямой угрозы их жизни и безопасности. Но мы призываем всех граждан сейчас, во-первых, регистрироваться в системе “Друг". Во-вторых, в случае любой угрозы жизни сообщать посольству Украины”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, МИД будет внимательно следить за развитием ситуации в Казахстане. Для ведомстав сейчас главное - это действительно безопасность граждан, добавил он.

Кулеба также призвал украинцев избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья.

Контекст

В разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. Страны вспыхнули протесты после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

В ночь на среду из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алмате и Мангистауской области чрезвычайное положение.

С 5 по 19 января в этих регионах будет действовать комендантский час, ограничение на въезд и выезд, запрет на продажу оружия и боеприпасов физлицам, проведение мирных собраний и организацию забастовок.

Вечером 4 января глава государства призвал собравшихся “не поддаваться на провокации изнутри и извне” и говорил, что власть в стране не упадет. Однако на утро 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку.

5 января Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.

Президент позднее обратился к народу и заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и планирует “действовать жестко”.