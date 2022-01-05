Лукашенко по телефону обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане: детали

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с российским лидером Владимиром Путиным, и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, пишет УНН.

Цитата

“Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января провел телефонные разговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Лукашенко сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.

Добавим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу и заявил, что вступает на должность главы Совета безопасности и планирует "действовать жестко". Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.

К слову, активисты снесли памятник экс-президенту в Талдыкоргане.

Кроме того, СМИ сообщают, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сейчас здание горит.

По всему Казахстану сейчас происходят протесты и захваты зданий. В городе Атырау полиция начала стрелять по протестующим, в результате чего один из активистов погиб от выстрела в голову.

Контекст

В разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. Вспыхнули протесты после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

В ночь на среду из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алмате и Мангистауской области чрезвычайное положение.

С 5 по 19 января в этих регионах будет действовать комендантский час, ограничение на въезд и выезд, запрет на продажу оружия и боеприпасов физлицам, проведение мирных собраний и организацию забастовок.

Вечером 4 января глава государства призвал собравшихся “не поддаваться на провокации изнутри и извне” и говорил, что власть в стране не упадет. Однако на утро 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку.

5 января Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.

Президент позднее обратился к народу и заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и планирует “действовать жестко”.