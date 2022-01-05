В США заявили, что не будут отвечать на предложения России по безопасности "пункт за пунктом"

КИЕВ. 5 января. УНН. Соединенные штаты Америки во время переговоров с Россией не будут отвечать на ее предложения по стратегической безопасности, а также планируют поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на территории других стран. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

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"Президент Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах" - сказала она.

Псаки также заявили, что Соединенные Штаты в ходе грядущей серии переговоров с Россией намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории.

“На переговорах с Россией мы поднимем темы вторжений в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории… Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", - заявила Псаки.

Детали

При этом, пресс-секретарь Белого Дома заявила, что в США считают возможным прогресс на переговорах с Россией по безопасности.

Добавим

Как информировал УНН, администрация США Джо Байдена считает, что наибольшего прогресса в отношениях с Россией можно достичь за столом переговоров, "сидя друг напротив друга за закрытыми дверьми" и в тесных консультациях с союзниками и партнерами.

Там также добавили, что у США, в отличии от России, есть список опасений, и американская сторона пока не намерена выставлять их на всеобщее обозрение.

Как стало известно сегодня, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил во вторник по телефону ситуацию вокруг агрессии России в отношении Украины с коллегами из стран Северной Европы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.