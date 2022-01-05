Полицейские получат повышенную зарплату уже в январе. Кабмин выделил деньги

КИЕВ. 5 января. УНН. Кабинет Министров Украины выделил деньги Национальной полиции для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским уже с этого месяца. Как сообщил в своем Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, первую повышенную зарплату сотрудники полиции получат уже в конце января, пишет УНН.

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“У нас есть хорошая новость. Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января”, — написал Клименко.

Детали

Он добавил, что в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Следующее повышение ожидается в апреле.

Глава ведомства отметил, что руководители Национальной полиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

“Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции — сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях — это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно будет иметь достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа”, — резюмировал он.

Добавим

В ноябре на сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию о повышении заработной платы работникам национальной полиции.

Она набрала 26 840 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Автор петиции обосновывает необходимость повышения зарплат спецификой работы сотрудника полиции, а именно: высокий уровень ответственности, психологические и физические нагрузки, ненормированный рабочий день, а также постоянные риски для жизни и здоровья.

Ранее министр Денис Монастырский высказал инициативу повышения заработной платы для правоохранителей за счет поступлений от детенизации сферы подакцизных товаров.

В Бюджете-2022, который был одобрен парламентом в начале декабря, предусмотрено, что по итогам первого квартала 2022 года в случае, если поступления акцизного налога будут превышать предусмотренный уровень, то Кабмин должен инициировать изменения в законодательство для направления дополнительного финансирования на денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел, то есть на зарплаты правоохранителям.