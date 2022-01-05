Расследование против экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо прекращено

КИЕВ. 5 января. УНН. Прокурор округа Олбани (штат Нью-Йорк) Дэвид Соарес прекратил расследование в отношении экс-губернатора штата Эндрю Куомо, которого обвинила в сексуальных домогательствах одна из бывших подчиненных. Об этом заявил Соарес, передает УНН со ссылкой на DW.

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“Хотя заявительница по этому делу шла на сотрудничество со следствием и заслуживает доверие, после рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что не сможем выполнить” наша задача в суде, сказал Соарес. Он добавил, что “глубоко обеспокоен” и серьезно воспринимает обвинения. Окружной прокурор также сообщил, что уже сообщил суду о прекращении расследования.

“Составляющие уставный права Нью-Йорка делают это дело недоказательной”, — подчеркнул Дэвид Соарес, не уточнив, однако, почему он считает, что добиться обвинительного заключения будет тяжело.

Прокуратура не считает возможным выдвижение других обвинений

Соарес отметил, что прокуратура изучала возможность вынесения обвинений и по другим статьям, но ни одна из них не соответствовала бы фактам, которыми располагает следствие.

Сам Эндрю Куомо пока не прокомментировал решение прокурора. Ранее он отрицал, что намеренно проявлял неуважение к женщинам.

Ранее расследование в отношении экс-губернатора прекратили две другие прокуратуры.

Независимое расследование

В начале августа 2021 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором утверждалось, что Куомо добивался меньшей мере 11 женщин, в том числе своих сотрудниц, нарушив как федеральные, так и региональные законы. Еще до публикации ряд женщин публично обвинили политика в неподобающем поведении. Они говорили о оскорбительные или неприличные комментарии экс-губернатора, приставания и поцелуи без их согласия.

Комментируя ситуацию, президент США Джозеф Байден тогда отметил, что Куомо, возможно, выдвинут официальные обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными.

Куомо подал в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк

Эндрю Куомо подал в отставку с должности губернатора штата Нью-Йорк 10 августа 2021 года. Тогда же он высказал мнение, что речь идет о “политически мотивированной” атаке на него. Его уход происходил в условиях, когда в обществе активно звучали призывы подвергнуть его импичменту. Подобные заявления озвучивались — даже несмотря на то, что действия политика в борьбе с пандемией, по данным экспертов, положительно оценивались соотечественниками.

Эндрю Куомо занимал пост губернатора Нью-Йорка в течение трех сроков.