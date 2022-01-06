Администрация США пока не нашла подходящего кандидата на должность посла в Киеве - СМИ

КИЕВ. 6 января. УНН. Вашингтонская администрация пока не нашла подходящего кандидата на должность посла США в Украине. К такому выводу пришла газета Politico, проанализировав текущую ситуацию, передает УНН.

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Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не в Украине. “Даже некоторые из наиболее сфокусированных в Украине (американских) законодателей не знают о (возможной) кандидатуры, это признак того, что „правильная человек“ еще не найдена”, — говорится в статье, опубликованной во вторник на сайте Politico.

“Это непонятно”, — заявил изданию бывший американский посол в Украине Уильям Тейлор. По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен. “Я совсем недавно спрашивал-в понедельник”, — отметил Тейлор.

Возможные кандидатуры

Как поясняет Politico, чаще всего в качестве возможного претендента на пост посла США в Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая сейчас является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт. Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 годах. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая сейчас является временным поверенным в делах США в Украине, “прекрасно выполняет свою работу”. “Почему бы не назначить ее?” — спросил Пайфер.

При этом представитель вашингтонской администрации заверил Politico, что ничего необычного не происходит, задержка с выбором кандидата является лишь следствием того, что команда Байдена с осторожностью и вдумчивостью подходит к этому вопросу.

Контекст

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущего посла Марию Йованович была отозвана до Вашингтона. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла в Украине продолжается. По словам Псаки, “как и в случае любого (другого кадрового) назначения, он (Байден — ред.) Всегда ищет правильную кандидатуру”.