Миротворцы: Таджикистан отправит силовиков в Казахстан, Беларусь тоже хочет, Киргизстан не решился, а Россия уже там

КИЕВ. 6 января. УНН. После призывов президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в среду, не все страны-участники ОДКБ отреагировали на ситуацию. Позиции большинства из них стали прояснятся сегодя, пишет УНН.

Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне первым заявил, что начинает немедленные консультации с главами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позже он заявил, что в Казахстан “на ограниченный по времени период” направляются миротворцы ОКДБ.

О наличии среди “миротворцев” армянских военных он не сообщил.

Россия

О том, что российский контингент едет в Казахстан, стало известно сегодня утром. УНН заметил как минимум два военно-транспортных самолета РФ, направляющихся в сторону государства утром в четверг.

Позже появилось официальное заявление: в Казахстан перебрасывают подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск РФ.

Утром в четверг они уже прибыли в страну.

Беларусь

МИД республики днем в четверг опубликовал заявление, в котором значится, что режим Александра Лукашенко “полностью готов оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства”.

“В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан”, — заявили в МИД.

О численности направляемого контингента пока не известно.

Таджикистан

МИД Таджикистана сегодня заявил, что также готов поучаствовать в операции.

“Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы”, — говорится в заявлении дипведомства страны.

По данным СМИ, в Казахстан из страны отправят около 200 военных.

Кыргызстан

В Кыргызстане пока самая неоднозначная ситуация с отправкой миссии. Как сообщает “Эхо Кавказа”, сегодня у “Белого дома” в Бишкеке проходит акция протеста против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.

“Самое главное наше требование — не отправлять кыргызских военнослужащих в Казахстан”, — говорят участники.

Сегодня пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что в случае одобрения со стороны парламента военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности. По его словам, миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения.

В то же время, парламент страны, по данным СМИ, даже не смог провести экстренное заседание по поводу участия кыргызских военных в миссии ОДКБ.

Контекст

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все страны, которые входят в ОДКБ, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.