Катастрофа МАУ в Иране: Тегеран отказался от дальнейших переговоров с международной группой - МИД

КИЕВ. 6 января. УНН. Иран ответил на предложение международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, заявив, что не видит необходимости вести с ней переговоры. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня прессслужбой Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.

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“Совсем недавно Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательства по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но к большому сожалению, 27 декабря нами был получен однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит нужды вести переговоры с Международной группой”, - говорится в заявлении.

Детали

МИД сообщает, что Иран изначально согласился сотрудничать с Международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, однако теперь изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, которые связаны с нашей коллективным требованием о возмещении убытков за катастрофу PS752.

В свою очередь украинская сторона утверждает, что, поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, данный вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии.

“Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с Международной группой и не возмещая ущерб за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв. Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, - говорится в заявлении.

Группа выразила единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности “за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, которые привели к незаконному сбиванию рейса PS752, и сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права”.

Добавим

Международная группа представляет Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, граждане которых пострадали в авиакатастрофе над Тегераном.

Контекст

16 декабря Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 заявила, что требует от Ирана начать переговоры о выплатах родственникам жертв крушения украинского Boeing. Ответ страны готовы ждать до 5 января.

Что предшествовало

Более 17 месяцев назад Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 пассажиров, в том числе 138 человек, связанных с Канадой.

В течение трех дней после уничтожения самолета Иран отрицал свою ответственность. Только после того, как по всему миру были собраны доказательства, иранские официальные лица заявили, что их военные "по ошибке" сбили пассажирский самолет.

В считанные дни место аварии было снесено бульдозером. Семьи утверждают, что обручальные кольца, кошельки и багаж жертв были украдены.

Официальные лица режима запретили семьям планировать собственные похороны.

Иранским властям понадобилось шесть месяцев, чтобы загрузить и проанализировать регистраторы полетных данных самолета, а Канаде не предоставили доступ к этим данным. За последний год семьи жертв в Канаде сообщали о преследовании, угрозах и запугивании со стороны подозрительных лиц.