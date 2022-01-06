Следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в апреле – Шмыгаль

КИЕВ. 6 января. УНН. Следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в апреле этого года. Об этом во время встречи в Киеве договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет УНН.

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“Благодарен Верховному представителю за этот важный визит в Украину на фоне обострения ситуации со стороны России. Безопасность Украины — это безопасность всей Европы. Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС", — написал Шмыгаль в своем Twitter.

Детали

По данным пресс-службы КМУ, во время встречи премьер подчеркнул, что цель РФ — недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО.

В то же время Украина продолжает выполнять евроатлантические и евроинтеграционные обязательства.

Глава правительства поблагодарил Европейский Союз за четкую позицию относительно непринятия незаконных требований России.

"На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единодушный ответ. Трансатлантическое единство является залогом прочной поддержки Украины", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина ценит позицию ЕС относительно готовности быстро реагировать на дальнейшую военную агрессию против нашего государства, в частности путем введения пакета новых беспрецедентных санкций.

Верховный представитель ЕС со своей стороны выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества Украины и Европейского Союза в различных сферах, в частности в пределах Крымской платформы. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества также может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС является и остается надежным партнером Украины.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 4 января посетил восток Украины. В частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой они уже посетили сервисный центр в Луганской области.

По итогам визита Боррель отметил, что наглядно увидел последствия российской агрессии против Украины.

Заметим, что Боррель является первым за все время российской агрессии Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетит линию разграничения на востоке страны.