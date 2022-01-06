Казахстан отдать нельзя, потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО - Лукашенко

КИЕВ. 6 января. УНН. Александр Лукашенко на фоне протестов и отправки “миротворческой миссии” ОДКБ заявил, что “Казахстан отдать нельзя” — скорее всего, говоря о странах Запада. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил сегодня на совещании, пишет УНН со ссылкой на видео, опубликованное Telegram-каналом “Пул первого”.

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“Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали — ну, нельзя его отдать и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО. По этому я хочу, чтоб вы поняли правильно, почему принято решение о вводе Беларусью миротворческих сил”, — заявил Лукашенко.

Детали

Он также сообщил, что попросил президента России Владимира Путина предоставить самолеты для переброски техники.

“Идет переброска войск сейчас туда эшелонами из Москвы, и наши ребята будут из Минска вылетать, наша рота миротворческая”, — сказал самопровозглашенный президент.

Добавим

Ранее три из пяти стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о намерении отправить свои силы в Казахстан в рамках “миротворческой миссии”. Утром в четверг стало известно, что силовики из России уже прибыли в страну.

Режим Беларуси также заявил о намерении направить в страну контингент.

Контекст

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все страны, которые входят в ОДКБ, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.