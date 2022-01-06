Латвия отправит Украине оружие и военную технику

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина получит от Латвии оружие и военную технику. С таким заявлением после встречи с украинским послом Александром Мищенко выступил министр обороны Латвии Артикс Пабрикс, пишет УНН со ссылкой на LSM.

Детали

Отмечается, что министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона", - заявил Пабрикс.

Как отметил глава латвийского Минобороны, хоть Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.



Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.