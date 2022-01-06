В "ЕС" заявили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы “Прямого” и “5 канала”

КИЕВ. 6 января. УНН. Кроме имущества пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы “Прямого” и “5 канала”. Об этом сообщили в партии “Европейская солидарность”, передает УНН.

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“Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала". Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского хочет положить конец свободе слова, исключить любую критику власти в информационном пространстве. "Прямой" и "5 канал" — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, что так хочет лишь „теплой информационной ванны“. Примечательно, что еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Сегодня Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как отметили в офисе Генпрокурора, "судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее".

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Напомним

Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.

Сегодня, 6 января Порошенко заявил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.