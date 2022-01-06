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Выразил поддержку: Блинкен поговорил с министром иностранных дел Казахстана и вспомнил об Украине

Выразил поддержку: Блинкен поговорил с министром иностранных дел Казахстана и вспомнил об Украине

Энтони Блинкен

КИЕВ. 6 января. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил главе МИД Казахстана, что США поддерживают конституционные институты и свободу СМИ в стране, и призвал к мирному разрешению кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента.

Цитата

“Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен говорил сегодня с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное и уважающее права урегулирование кризиса”, — говориться в сообщении.

Детали

Также Блинкен поднял приоритет содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на агрессию России.

Контекст

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Кроме того, сообщалось, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уйдет в отставку.

Дополнение

Накануне по всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.

Ранее власти объявили о проведении “антитеррористической операции”.

Источник: УНН
Теги: США, Казахстан
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