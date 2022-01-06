Переговоры в России без Украины: Москва считает вредным создание параллельных форматов внутри "нормандского"

КИЕВ. 6 января. УНН. Политические советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждают создание параллельных форматов по урегулированию на Донбассе, поскольку российская сторона считает это вредным для переговорного процесса. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Как заявил журналистам по итогу встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, представители ФРГ и Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата", - заявил Козак.

"У нас уже с августа 2020 года договоренность о том, что эти встречи проводят вместе министерство иностранных дел и политические советники нормандского формата. В таком формате мы вели диалог сегодня и договорились о том, что диалог будет продолжен в таком формате и дальше", - добавил он.

Также политик сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на Донбассе.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Донбассе", - сказал он.

Что было ранее

Немецкая сторона первой сообщила о том, что встреча внешнеполитического советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ состоится на этой неделе.

Позднее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по “нормандскому формату” — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.



Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике и его французский коллега встретятся “на этой неделе” со своим российским коллегой. Оба на этой неделе также проведут переговоры с украинским правительством, пишет издание.

Между США и их европейскими союзниками существует очень тесный контакт, подчеркнули как официальный представитель правительства, так и представитель министерства иностранных дел ФРГ, принимая во внимание телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Добавим

5 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с политическими советниками стран-участниц "нормандского формата" - Франции и Германии перед тем, как они отправятся в Москву.



Переговоры длились 4 часа.