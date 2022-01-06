В Белом доме заявили, что США имеют вопросы к законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

КИЕВ. 6 января. УНН. Соединенные Штаты сомневаются в законности запроса властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.

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“Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана), о том, было ли это законным приглашением или нет. Пока мы не знаем этого”, — сказала Псаки.

Детали

По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. “Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства (Казахстана) соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование”, — сказала Псаки.

Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел “продуктивный телефонный разговор” с и. о. Министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Госсекретарь США подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в частности путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом прав человека“.

Контекст

Решение направить в Казахстан миротворцев утвердил правитель Беларуси Александр Лукашенко. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в преодолении кризиса и направлении Коллективных миротворческих сил. Всего в Казахстан отправлено почти четыре тысячи человек.

Дополнение

Президент Токаев заявил, что “террористические банды” провели серьезную подготовку за рубежом и в Алматы одна из таких банд захватила пять самолетов.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все страны, входящие в ОДКБ, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.

6 января Россия ввела “миротворцев” в Казахстан. В тот же день своих “миротворцев” ввела и Беларусь.