В СБУ объяснили обыски у казахских активистов в Украине

КИЕВ. 7 января. УНН. Служба безопасности принимает комплекс мер для защиты безопасности граждан Украины на фоне ситуации в Казахстане. “Общение с отдельными гражданами Казахстана” происходит именно с этой целью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

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“Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и повредить ее интересам”, — сообщили в СБУ.

“Именно с этой целью происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть, идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей Службы”, — отметили в пресс-службе.

Детали

Как пояснили в Службе безопасности, это касается и разговора, который ранее был опубликован в интернете.

Сообщается, что сотрудники СБУ “вежливо и корректно себя вели, не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана”.

Также по данным пресс-службы, несмотря на беспокойство последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства.

“Попытки трактовать это иначе, как и любые разговоры о давлении со стороны СБУ, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Сейчас никто из граждан Казахстана не задержан. Однако, поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу”, — сообщили в СБУ.

Контекст

Активисты движения “Демократический Выбор Казахстана” (ДВК) сообщили, что на фоне волнений в Казахстане, 6 января в Киеве неизвестные в гражданском “напали на представителя штаба оппозиционного движения” и пришли к еще одному активисту.



В частности, по данным активистов, 6 января в Киеве лицо, которое якобы является сотрудником СБУ, “избило возле подъезда дома” Заманбека Тлеулиева, одного из координаторов штаба оппозиционного движения ДВК. В результате у активиста многочисленные ушибы, 4 выбитых зуба и один серьезно поврежденный зуб. По данным активистов люди, названные сотрудниками СБУ, использовали нецензурную лексику, угрожали Тлеулиеву немедленной депортацией за ведение оппозиционной деятельности в Казахстане на территории Украины.