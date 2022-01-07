ГБР опровергает арест “5 канала” и “Прямого”

КИЕВ. 7 января. УНН. Государственное бюро расследований заявило, что информация об аресте активов телеканалов “Прямой” и “5 канал” не соответствует действительности, сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление ведомства.

В ГБР подтвердили, что суд наложил арест на имущество Петра Порошенко, которое внесено в соответствующие реестры имущественных прав. Соответственно, как пояснили в ведомстве, заявление об аресте активов каналов стало ожидаемым, но не соответствующим действительности.

"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов “Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные Медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.

Отмечаем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло”, — заявили в ГБР, кммеонтируе заявление партии Европейская Солидарность об аресте активов телеканалов.

Контекст

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Главное следственное управление Государственного бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с территории “ДНР/ЛНР” с квалификацией по ч. 2 Ст. 28 ч. 1 Ст. 111, ч. 2 Ст. 28 ч. 1 Ст. 2583 УК Украины.

В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении двум народным депутатам Украины, один из которых Петр Порошенко.

6 января 2022 года Печерский районный суд Киева с участием прокуроров Офиса Генерального прокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве об аресте имущества пятого президента Украины. Суд принял решение об аресте имущества подозреваемого.

Как сообщили в ГБР, арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является Петр Порошенко.

Сам Порошенко уехал с Украины, сразу после объявления о подозрении и обещает вернуться 17 января.