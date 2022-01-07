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Париж не видит отвода российских войск от границ Украины

Париж не видит отвода российских войск от границ Украины

Жан-Ив Ле Дриан

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Франция пока не видит отвода российских войск от границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире BFMTV, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Он (Ле Дриан — ред.) заявил, что, несмотря на заверения Путина в том, что тот начинает вывод войск из региона, Париж еще не видел, чтобы это произошло”, — пишет Reuters.

Министр заявил, что любое дальнейшее военное вторжение на Украину со стороны России приведет к “серьезным стратегическим последствиям”, и один из вариантов, который находится на рассмотрении, касается “Северного потока — 2”.

Он также отметил, что считает, что Россия пытается обойти Европейский Союз, проводя прямые переговоры со США касательно Украины.

“Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз ... он хочет положить конец укрепляющейся сплоченности ЕС”, — сказал Ле Дриан, которого цитирует агентство.

Что было ранее

Накануне состоялись переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по “нормандскому формату” без Украины.

Перед этим, 5 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с политическими советниками стран “нормандского формата” Германии и Франции.

Диалог состоялся на фоне опасений Украины и западных партнеров из-за обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивания российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиления российской дезинформации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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