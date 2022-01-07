НАТО проведет первое совещание глав оборонных ведомств в 2022 году виртуально: приглашены Украина и Грузия

КИЕВ. 7 января. УНН. Первое совещание глав оборонных ведомств стран НАТО в новом году пройдет виртуально с 12 по 13 января. На заседание пригласят коллег из Украины и Грузии, пишет УНН со ссылкой на анонс, распространенный в пятницу пресслужбой Альянса.

Цитата

“Высшее военное руководство НАТО, Военный комитет, соберется виртуально 12-13 января 2022 года в Брюсселе, Бельгия. Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета, будет председательствовать на заседаниях, на которых будут присутствовать министры обороны союзников”, — сказано в анонсе.

Детали

Также на заседаниях будут присутствовать Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, генерал Филипп Лавинь.

Двухдневное заседание, как ожидается, должно позволить главам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза. Первый день будет посвящен военно-стратегическому мышлению, обсуждению Концепции краеугольного камня боевых действий НАТО, будущих направлений работы, связанных с ее реализацией, а также ходу реализации Концепции сдерживания и защиты евроатлантического региона.

Последнее заседание дня будет посвящено военным вкладам в новую Стратегическую концепцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начнет второй день встречи обзором текущего политического контекста, который представят 30 главнокомандующих силами обороны.

Затем последует полная обновленная информация о текущей ситуации в области безопасности и обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне.

“Затем главы оборонных ведомств встретятся со своими грузинскими и украинскими коллегами соответственно, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в своих странах, а также текущий прогресс в проведении реформ, связанных с обороной”, — сообщают в пресслужбе Альянса.

Напомним

7 января в Брюсселе состоится внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов.

После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.



Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.