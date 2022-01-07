Генсек НАТО про переговоры с Россией: мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит неудачу

КИЕВ. 7 января. УНН. Союзники по НАТО должны быть готовы к тому, что дипломатия в переговорах с Россией потерпит неудачу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел в пятницу, передает корреспондент УНН.

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“Мы считаем это позитивным сигналом, что Россия теперь готова сесть за стол переговоров и поговорить. Потому что, когда напряженность высока, диалог еще важнее. В среду союзники встретятся с Россией в Совете Россия-НАТО. На встрече будет обсуждаться ситуация в Украине и вокруг нее и ее последствия для европейской безопасности”, — заявил Столтенберг и добавил - "НАТО будет вести диалог с Россией добросовестно и по существу. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит неудачу”.

Детали

Он также поприветствовал то, что США и Россия проведут переговоры в 10 января в Женеве.

Министры НАТО, отметил Генсек, также провели консультации перед этими встречами сегодня.

“Серия встреч на следующей неделе — это возможность для России продемонстрировать, что она серьезно относится к диалогу и дипломатии. Мы всегда готовы выслушать российские опасения. И НАТО приложит все усилия, чтобы найти политический путь вперед”, — добавил он.

Контекст

7 января в Брюсселе состоялось внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов.

После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.



Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.