НАТО: диалог о безопасности с Россией должен согласовываться с Украиной

КИЕВ. 7 января. УНН. Диалог о безопастности в Европпе с Россией должен проходить в консультации с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел в пятницу, передает корреспондент УНН.

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“Серия встреч на следующей неделе — это возможность для России продемонстрировать, что она серьезно относится к диалогу и дипломатии. Мы всегда готовы выслушать российские опасения. И НАТО приложит все усилия, чтобы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы диалог был значимым, он должен также учитывать давнюю озабоченность союзников по поводу действий России. Он должен основываться на основных принципах европейской безопасности. И это должно происходить в консультации с Украиной”, — сказал Генсек.

Детали

По его словам, НАТО также тесно консультируется с другими ключевыми партнерами, такими как Грузия, Молдова, Финляндия и Швеция, а также Европейский Союз.

“Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется России. Союзники продолжают стоять на стороне Украины. Мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность”, — подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что 10 января встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках заседания комиссии НАТО-Украина.

“Все страны, независимо от их размера или соседей, имеют фундаментальное право выбирать свой собственный путь и свои союзы. Это было основополагающим принципом европейской безопасности на протяжении десятилетий. И Россия обязалась его поддерживать”, — добавил Генсек.

Контекст

7 января в Брюсселе состоялось внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов.

После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.



Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.