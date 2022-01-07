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НАТО: Россия продолжает военное наращивание вблизи Украины

НАТО: Россия продолжает военное наращивание вблизи Украины

КИЕВ. 7 января. УНН. Наращивание российской военной мощи вблизи Украины постепенно продолжается. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания министров иностранных дел в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Наращивание российской военной мощи не прекращается, оно продолжается. И есть постепенное наращивание с большим количеством сил и возможностей. Мы видим вооруженные формирования, артиллерию, боеспособные войска, средства радиоэлектронной борьбы и множество различных военных возможностей, которые постепенно наращиваются в Украине и вокруг нее”, — заявил Генсек.

Детали

По его словам, проблема заключается в том, что помимо постепенного наращивания военного потенциала, звучит угрожающая риторика и требования, которые, и об этом знают сами россияне, являются неприемлемыми. Тем самым нарушаются основные принципы европейской безопасности.

Кроме того, есть послужной список России, которая ранее применяла силу против соседей.

“Возможности, риторика и послужной список — конечно, это посылает сигнал о том, что существует реальный риск нового вооруженного конфликта в Европе”, — заключил Столтенберг.

Контекст

7 января в Брюсселе состоялось внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов. После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, НАТО, Украина

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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