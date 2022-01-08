Столтенберг пообещал не дать России создать "второсортных" членов НАТО

КИЕВ. 8 января. УНН. НАТО не пойдет на уступки по сохранению за каждым отдельным государством права самостоятельно выбирать, присоединяться ему к альянсу или нет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не позволит России налагать на него какие-то односторонние ограничения или добиться того, чтобы какая-то из стран, входящих в НАТО, считалась “второсортным” и не подлежит защите.

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“Мы не можем оказаться в ситуации, когда мы имеем второсортные члены НАТО, НАТО как альянс не разрешено защищать”, — заявил Столтенберг.

Переговоры США и РФ

7 января в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов. После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Заседание Совета НАТО — Россия (СРН) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.

На 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.