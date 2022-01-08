Блинкен об ОДКБ в Казахстане: как только россияне войдут в республику, будет "трудно заставить их уйти”

КИЕВ. 8 января. УНН. Соединенные Штаты призывают к мирному разрешению ситуации в Казахстане, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя ввод войск Организации Договора коллективной безопасности в центральноазиатскую страну. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО, 7 января, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Контекст

Блинкен напомнил, что имел разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди накануне, засвидетельствовал “полную поддержку” мирного урегулирования протестов и уважения к свободе медиа. Он осудил насилие со стороны любой стороны противостояния, но призвал казахские власти уважать права человека.

Цитата

“Что касается (введение войск стран — ред.) ОДКБ: у нас есть вопрос относительно природы этого запроса, почему он возник. Мы хотим узнать больше об этом. Мне кажется, что казахские власти и правительство точно имели мощности, чтобы должным образом справиться с протестом, уважая права митингующих и поддерживая закон и порядок. Неясно, почему у них возникла потребность во внешней помощи, поэтому мы стараемся узнать больше”, — добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен заявил о вероятных российские провокации как повод для вторжения в Украину

Глава Государственного департамента призвал иностранные войска “придерживаться международных стандартов прав человека и поддерживать мирное разрешение” и выразил надежду на скорое решение проблем, которые вызвали протесты.

На другой вопрос Блинкен уточнил, что не сравнивал ситуацию с вводом войск в ОДКБ с ситуацией на границе с Украиной, где Россия сконцентрировала, по сообщениям, около 100 тысяч своих военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен заявил, что Россия продвигает “ложные нарративы” в отношении Украины накануне переговоров

“Я бы не сравнивал эти ситуации. У того, что происходит в Казахстане, довольно своеобразные первопричины, которые идут к экономическим и политическим истокам. То, что там происходит, отличается от того, что происходит на украинских границах. Вместе с тем, думаю, один урок из новейшей истории: как только россияне у вас дома, порой их очень трудно заставить уйти”, — в то же время отметил государственный секретарь.