Назарбаев находится в столице Казахстана и на "прямой связи" с Токаевым - пресс-секретарь

КИЕВ. 8 января. УНН. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нурсултане и на прямой связи с нынешним президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает УНН.

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"Елбасы (Назарбаев - ред.) Находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - написал спикер.

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Также, по словам Айдоса Укибая, у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - добавил спикер.

Контекст

1 января в среднеазиатской стране резко выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре городов и перекрывать улицы. Позже демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте. Для подавления восстания президент Казахстана позвал на помощь силы ОДКБ. Москва направила в страну около 3 тыс. военных. К вводу войск к Казахстану присоединились Кыргызстан, Беларусь и Армения. Соответствующее решение одобрил парламент Таджикистана.

Среди протестующих были группы мародёров, грабившие магазины и нападавших на сотрудников правопорядка. Официальные казахские власти называют их террористами. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о 20 тыс. Человек, совершивших нападение на Алма-Ату.

На вечер пятницы количество задержанных в стране превысило порог в 4000 человек. В МВД Республики сообщали, что во время “антитеррористической операции” убили 26 “вооруженных преступников”.

7 января Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовиков страны в том, что те “проспали” протесты. Ранее 5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. Как Масимов, бывший премьер-министр Казахстана, так и Абиш, племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее назывались как возможные кандидаты на пост главы государства.