Администрация Байдена обсуждает передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger

КИЕВ. 8 января. УНН. Администрация США обсуждает с союзниками по НАТО вопросы по поставке Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Стингер". Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал NBC News.

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“Соединенные Штаты работают с другими членами альянса НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных правительством в Киеве”, — говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи США в Украине.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают в себя запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по “гарантиям безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании. постоянного совета ОБСЕ.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.