Протесты в Казахстане: в ближайшие дни ожидается онлайн-саммит ОДКБ

КИЕВ. 8 января. УНН. В ближайшие дни ожидается онлайн-саммит ОДКБ, с такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин поддержал. Об этом сообщили на сайте Кремля, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ.

“В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение. Условлено оставаться в постоянном контакте”, — говорится в сообщении.

Контекст

1 января в среднеазиатской стране резко выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре городов и перекрывать улицы. Позже демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте. Для подавления восстания президент Казахстана позвал на помощь силы ОДКБ. Москва направила в страну около 3 тыс. военных. К вводу войск к Казахстану присоединились Кыргызстан, Беларусь и Армения. Соответствующее решение одобрил парламент Таджикистана.

Среди протестующих были группы мародёров, грабившие магазины и нападавших на сотрудников правопорядка. Официальные казахские власти называют их террористами. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о 20 тыс. Человек, совершивших нападение на Алма-Ату.

На вечер пятницы количество задержанных в стране превысило порог в 4000 человек. В МВД Республики сообщали, что во время “антитеррористической операции” убили 26 “вооруженных преступников”.

7 января Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовиков страны в том, что те “проспали” протесты. Ранее 5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. Как Масимов, бывший премьер-министр Казахстана, так и Абиш, племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее назывались как возможные кандидаты на пост главы государства.