КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал друзей в Сенате США ввести санкции против "Северного потока-2" - поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы. Об этом Зеленский написал в Twitter, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за согласие поставить на голосование остановку российского “Северного потока — 2”.

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“Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", - написал президент.

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Как сообщила ранее газета Politico, Сенат, скорее всего, не утвердит на следующей неделе предложенный Крузом законопроект по санкциям против газопровода. По данным издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций по газопроводу, “в среду сигнализировали об изменении своей позиции”.