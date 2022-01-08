На следующей неделе в Украину с визитом прибудут нормандские советники лидеров Германии и Франции

КИЕВ. 8 января. УНН. На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву. После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - отметил Ермак.

Напомним

На днях в Москве состоялась встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников без Украины.

Как заявил журналистам по итогам встречи замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, представители ФРГ и Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений.

Также политик сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на Донбассе.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Донбассе", - сказал он.