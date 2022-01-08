В ФРГ генсек правящей партии призвал не смешивать вопрос о "СП-2" с политикой

КИЕВ. 8 января. УНН. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт призвал не смешивать ситуацию вокруг газопровода “Северный поток — 2” (“СП-2”) и разногласия с Москвой в политической сфере, а также по вопросам, связанным с защите прав человека. Интервью с политиком агентство Reuters опубликовало в субботу, 8 января, передает УНН.

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“Северный поток — 2”, так сказать, почти подключен к сети, и лишь отсутствие юридических разрешений препятствует конечном начала работы", — констатировал Кюнерт в разговоре с агентством. " На определенном этапе в таких дискуссиях необходим мир с политической и правовой точки зрения“, — сказал он.

Кюнерт отметил, что проект “СП-2” не стоит смешивать с реакцией на разногласия между Россией и Украиной. В плане этих вопросов у Берлина есть четкая позиция и дипломатическая стратегия, подчеркнул социал-демократ.

“Северный поток — 2” готов к работе

В конце декабря 2021 года глава “Газпрома” Алексей Миллер во время совещания президента РФ Владимира Путина на тему отопительного сезона объявил, что газопровод “Северный поток — 2” полностью готов к началу эксплуатации.

В Германии, однако, как и в Евросоюзе в целом, пока что нет единого мнения о допустимости начала работы газопровода. Противники проекта, в первую очередь, Польша и балтийские страны, опасаются, что через него усилится энергетическая зависимость ЕС от России, и считают необходимым наложить на РФ санкции, в том числе за создание напряженности на украинской границе, отказавшись от запуска “Северного потока — 2”.

Со своей стороны, канцлер Германии Олаф Шольц, так же, как и Кюнерт, представляющий партию СДПГ, неоднократно подчеркивал, что считает “Северный поток — 2” чисто экономическим проектом, не связанным с геополитикой. Аналогичную позицию занимала его предшественница на посту главы правительства Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Сертификация “Северного потока— 2”

Ранее, в середине декабря 2021 года, глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман предупредил, что в первые шесть месяцев 2022 года окончательного решения о сертификации “СП-2” принято не будет.

Агентство приостановило процесс сертификации нового газопровода в ноябре, отметив, что она станет возможной только после того, как оператор Цуг, базирующаяся в швейцарском городе Цуг, предоставит необходимые документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

Процесс сертификации “СП-2”, рассчитанный на четыре месяца, должен был завершиться в январе 2021 года. Однако, поскольку время приостановления в срок не засчитывается, оставшиеся менее двух месяцев начнут отсчитывать лишь после возобновления этого процесса.

Решение, принятое BNetzA, будет передано в Еврокомиссию, которая сможет изучать его еще четыре месяца. Когда европейский регулятор наконец-то даст свое заключение, у немецкого регулятора появится еще два месяца для принятия решения по сертификации “СП-2”.