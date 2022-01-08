В Госдепе США прокомментировали поставки ракетных комплексов "Стингер" для Украины

КИЕВ. 8 января. УНН. Тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов “Стингер” поднималась в правительстве Соединенных Штатов, но пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине. Об этом накануне заявили в Госдепартаменте США во время общения с журналистами, передает УНН опираясь на данные Радио “Свобода”.

Контекст

Ранее американский канал NBC, ссылаясь на бывших и действующих чиновников администрации США, сообщил, что США работают с другими членами НАТО над организацией поставок переносных противовоздушных ракет “Стингер”, которые попросила Украина.

Сообщение канала также говорило о якобы готовности Вашингтона к переговорам с Россией по взаимному сокращению военного присутствия в Восточной Европе. Как сообщал ранее УНН, администрация США опровергла эту информацию.

Напомним

США в рамках военной помощи поставили в течение последних нескольких лет Украине переносные противотанковые ракетные комплексы “Джавелин”.

Ранее в США обсуждали просьбу Украины о поставках противоракетных комплексов Patriot.

С ноября месяца Россия скопила более 100 тысяч военнослужащих и военную технику вблизи границ Украины.