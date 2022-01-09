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"Потрясающе": в МИД РФ прокомментировали предварительные переговоры с США по "гарантиям безопасности"

"Потрясающе": в МИД РФ прокомментировали предварительные переговоры с США по "гарантиям безопасности"

КИЕВ. 9 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал предварительные переговоры с представителями США в Женеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

“Потрясающе. Разговор был сложным, но деловым. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — заявил замглавы МИД по итогам беседы.

Детали

Отмечается, что темой переговоров стали вопросы безопасности в Европе. Сообщается, что Рябков общался с американскими дипломатами более двух часов.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что предварительные переговоры России и США по вопросам безопасности стартуют уже сегодня, 9 января.

Основная часть переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет в Женеве 10 января.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, переговоры
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