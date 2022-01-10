Блинкен рассказал, о чем США готовы договориться с Россией во время переговоров

КИЕВ. 10 января. УНН. Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что сша открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе с Россией, но не в численности войск НАТО. Об этом Блинкен рассказал в интервью программы "This Week" для телеканала ABC News, передает УНН.

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“Есть меры по укреплению доверия, есть меры для снижения риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы”, — сказал госсекретарь США.

Детали

По его словам, могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ, который в 2018 году оставляла администрация 45-го президента США Дональда Трампа и в нарушении которого США обвиняют РФ.

“В частности, есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия должна выполнить свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, тогда это может дать основания для снижения напряженности”, — добавил он.

Ракеты, но не войска

Блинкен подчеркнул, что США не рассматривают вопрос численности войск. “Наоборот, если Россия предпримет новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией”, — сказал Блинкен.

Ведущий спросил госсекретаря, считает ли он, что президент России Владимир Путин уже принял решение вторжения в Украину, Блинкен ответил, что еще не уверен.

“Мы предложили ему два пути. Один — через дипломатию и диалог. Другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И мы собираемся проверить, какой путь хочет избрать президент Путин, на этой неделе”, — сказал Блинкен.

Напряжение на украинской границе со стороны РФ

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.